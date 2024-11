Domenica da panico per una 22enne dipendente della stazione di Sibari. La giovane era a bordo dell’ auto di servizio quando d’un tratto un uomo avrebbe bloccato il mezzo e con un oggetto avvolto da un indumento, simulando una pistola, ha minacciato la vittima chiedendo quanto avesse in suo possesso per poi darsi alla fuga.

Il rapinatore ha agito a volto scoperto. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Cassano che, una volta assunte le prime informazioni, si sono messi sulle tracce del rapinatore, successivamente rintracciato con i valori sottratti alla ragazza. Si tratta di un 42enne del quartiere Tamburi di Taranto. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Castrovillari.