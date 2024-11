I Carabinieri hanno notificato un’ordinanza di sospensione dell’attività a un noto esercizio commerciale sito in località Natile Nuovo del comune di Careri

Continua l’attività di monitoraggio e controllo dei Carabinieri del Gruppo di Locri nei confronti di soggetti ritenuti “controindicati” e dei luoghi da questi frequentati assiduamente. Qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione di Careri hanno notificato un’ordinanza di sospensione dell’attività a un noto locale sito in località Natile Nuovo di quel comune. Il provvedimento scaturisce dall’intensa opera di monitoraggio e controllo effettuata dai militari dell’Arma, a seguito della quale è emerso che il locale è assiduamente frequentato da persone controindicate. Com’è noto, la disposizione di legge recita testualmente che il Questore «…può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini».