Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in mare a Siderno, nella Locride, nei pressi del vecchio pontile. Secondo le prime informazioni si tratta di una 40enne di origini polacche. Ad accorgersi del corpo in acqua alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri i quali, con l’aiuto di un sommozzatore, hanno recuperato il cadavere. Sul posto gli uomini della Benemerita e gli agenti della Polizia di Stato. Al momento non si esclude l’ipotesi del suicidio.