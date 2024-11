Ha interrotto la sua campagna Domenico Mammì, e ha ritirato la sua candidatura dopo l'intimidazione subita pochi giorni fa.

Siderno (Reggio Calabria) - "Ho aderito alla volontà della mia famiglia - ha dichiarato in conferenza stampa Mammì - una decisione sofferta ma meditata". Il medico dell'Asp di Reggio non parteciperà quindi alle primarie del Pd per individuare il candidato sindaco alle comunali di Siderno. Non ci saranno ripensamenti per Mammì, nonostante l'incontro dei giorni scorsi con il prefetto di Reggio, Sammartino, che ha attivato "misure urgenti e interventi" per proteggerlo.



Leggi anche: Siderno: intimidazione a Domenico Mammì, candidato alle primarie del centrosinistra