Vittima del vile gesto l'esponente del Pd Giorgio Ruso. Sulla vicenda indagano le forze dell'o

L'automobile di un consigliere comunale del Pd di Siderno, Giorgio Ruso, è stata distrutta in un incendio. La vettura, parcheggiata davanti casa di Ruso, è stata prima cosparsa di liquido infiammabile e subito dopo data alle fiamme. Sull'episodio che ha colpito il consigliere comunale, medico di professione, indagano le Forze dell'ordine.

Il presidente del consiglio comunale Fragomeni, in accordo con il sindaco Fuda, nell'esprimere solidarietà per l'atto intimidatorio e nel condannare il grave gesto che mira a disprezzare le forze sane cittadine, ha convocato la conferenza dei capigruppo al «fine di fissare un consiglio comunale straordinario per discutere dell'ennesimo passaggio criminale che ha offeso Giorgio Ruso, il consiglio comunale eletto democraticamente e la città di Siderno».

