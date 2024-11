Sull’incendio della casetta del presepe nella piazza di Donisi si registra l’intervento del sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni che chiarisce: «Ho appreso direttamente dai rappresentanti dell’associazione Libra, che la scorsa notte, in Piazza Berlinguer, a Donisi, qualcuno ha incendiato la Capanna che avrebbe dovuto accogliere i personaggi per la rappresentazione della Natività di Gesù Cristo».

«Ancora una volta rimango basita ed amareggiata per un gesto assurdo - afferma il sindaco di Siderno - , che oltre ad essere penalmente rilevante, denota una estrema ed insensata inciviltà, assieme alla totale assenza di attaccamento alla propria città ed all’assoluta mancanza di rispetto per il lavoro e l’impegno dei tanti “Cittadini” – con la “C” maiuscola – che quotidianamente si spendono, in prima persona, per la propria comunità».



«Come Sindaco - continua la Fragomeni - non posso che condannare questo folle e criminale gesto ed esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza di questa amministrazione alla Parrocchia, all’associazione Libra, agli abitanti di Donisi ed a quanti hanno dedicato una parte del loro tempo ad organizzare la rappresentazione natalizia, assieme alla certezza che la prepotenza e l’inciviltà non potranno mai prevalere sulla buona volontà e l’impegno civico».



«Proprio ieri, l’amministrazione comunale ha inoltrato alla Prefettura di Rc, un progetto di circa 680.000 euro per la video sorveglianza capillare di tutto il territorio sidernese. Inoltre - conclude il primo cittadino - , nei prossimi giorni, verranno istallate delle telecamere per il controllo degli edifici comunali e delle principali piazze».