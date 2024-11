A fuoco una capanna destinata all’allestimento del presepe nella frazione Donisi, a Siderno. Lo raccontano in una nota stampa don Marius, la parrocchia e l’associazione Libra: «Da alcuni giorni, in piazza Berlinguer sono iniziati i lavori per l’allestimento del Presepe, come ogni anno realizzato dalla Parrocchia in collaborazione con l’associazione Libra. La capanna che avrebbe dovuto accogliere tutti i personaggi della Natività di Gesù Cristo, è stata bruciata».

La vicenda ha suscitato un’ondata di sdegno: «Grande è stata la delusione della comunità nell’apprendere questa sconcertante notizia che condanna, a gran voce, questo ignobile, incivile e barbaro gesto. Non c’è fine alla crudeltà e all’ignoranza. Sia chiaro a tutti – concludono – che nessuno di noi abbasserà la testa ma continueremo imperterriti e uniti come sempre a realizzare il nostro intento: Donisi avrà il suo Presepe». Nel pomeriggio sono ripresi i lavori.