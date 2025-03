Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha fatto irruzione nella struttura suscitando grande preoccupazione tra i presenti. Fermato dai carabinieri

Momenti di panico questa mattina all’ufficio postale di Siderno, sul centralissimo corso della Repubblica. Alcuni dipendenti in servizio allo sportello sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un uomo in evidente stato di alterazione. L’episodio è accaduto intorno alle 12.

Da quanto è stato possibile al momento ricostruire, l’uomo si era recato all’interno dell’ufficio postale seminando il panico. Ne è nata una discussione via via sempre più accesa, fino a quando il cliente ha dato in escandescenze, cominciando ad inveire contro i dipendenti, insultandoli e aggredendoli. I presenti hanno tentato a fermare l’esagitato, mentre sono stati stati chiamati i carabinieri.

I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare e identificare l’aggressore, contro cui scatterà la denuncia. Al vaglio degli investigatori le immagini dai circuiti di videosorveglianza.