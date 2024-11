La piantagione occultata dalla fitta vegetazione rinvenuta in località Garino. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e distrutta

I Carabinieri della Stazione di Siderno, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, in località Garino di Siderno, hanno rinvenuto, ben occultate all’interno della fitta vegetazione, due piazzole adibite a coltivazione di canapa indiana, per un totale di oltre 5000 piante di cannabis indica “nana”, di altezza compresa tra i 60 ed i 100 centimetri, con annesso essiccatoio in legno.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata ed immediatamente distrutta sul luogo del ritrovamento, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Un campione, invece, è stato conservato per i successivi accertamenti tossicologici.