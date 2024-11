Sono numerosi i beni sequestrati nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Olimpo condotta dalla polizia e dalla Dda di Catanzaro. Beni per svariati milioni di euro ai quali il gip distrettuale, Chiara Esposito, ha inteso apporre i “sigilli” in accoglimento della richiesta dei pm Antonio De Bernardo, Andrea Mancuso e Andrea Buzzelli.

Impresa individuale “Mazzitelli Anna Lisa”, con insegna “La Capannella”, struttura turistico-balneare sita in contrada Riaci a Tropea, consistente in un bar-ristorante-rosticceria, la cui licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è formalmente intestato a Anna Lisa Mazzitelli di Tropea, cugina di Francesco Lo Scalzo, 41 anni, di Tropea, finito in carcere. L’autorizzazione per lo stabilimento balneare e l’area di parcheggio è stata ottenuta dal Comune di Tropea il 21 marzo 2005.

Continua a leggere l'articolo su IlVibonese.it