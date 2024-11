Omessa dichiarazione dei redditi, l'accusa delle fiamme gialle che hanno sequestrato beni per oltre 825 mila euro a un imprenditore crotonese

La Guardia di finanza di Crotone ha sequestrato beni per 825 mila euro ad un imprenditore di Isola Capo Rizzuto indagato per il reato di omessa dichiarazione dei redditi. Sotto sequestro tre immobili e disponibilità bancarie per un ammontare equivalente alla somma non dichiarata al fisco dall'imprenditore. Il sequestro è stato disposto dal Gip di Crotone, Michele Ciociola, su richiesta del sostituto procuratore Alessandro Riello. L'azienda in questione, era già stata oggetto di un'indagine di polizia giudiziaria condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Crotone, che ha eseguito adesso il sequestro disposto dal Gip. Dall'indagine, secondo quanto riferito dagli investigatori, erano emerse responsabilità penali per bancarotta fraudolenta documentale e distrazione di attivo patrimoniale in danno dei creditori.