I tecnici della prevenzione del SIAN di Catanzaro insieme ai carabinieri della caserma di Marcellinara, nel corso di un controllo, hanno scoperto che era regolarmente in funzione, con una cinquantina di clienti che consumavano ignari, un’attività di ristorazione del comune di Settingiano, già oggetto, su indicazione dello stesso SIAN, di due ordinanze di chiusura: una del sindaco e un’altra da parte dell’autorità sanitaria competente, per mancanza di registrazione sanitaria e di requisiti strutturali essenziali.

Abusiva

L’attività abusiva dal punto di vista sanitario ed amministrativo, era pure inadempiente totale col fisco. Gli operatori del controllo, dopo i necessari accertamenti, hanno proceduto ad imporre la chiusura del locale con apposizione di sigilli. A ciò seguirà informativa alla Procura della Repubblica a carico del proprietario-conduttore dell’esercizio per violazione di ordinanza dell’autorità sanitaria.

Fenomeno diffuso

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione afferenti al SSN sono stati istituiti con norme nazionali per svolgere attività che afferiscono alla sfera di competenza della Prevenzione. “Purtroppo, - dichiara il direttore del SIAN di Catanzaro, dott. Francesco Faragò - nelle nostre realtà, dove l’illegalità non è l’eccezione ma una pratica abbastanza diffusa, gli operatori del controllo sono costretti quasi frequentemente ad assumere i panni di organo repressore. Situazioni di illegalità della stessa fattispecie - aggiunge - non sono rare nel nostro territorio, abbiamo, per esempio, aperture di locali come Home restaurant illegali perché privi di registrazione sanitarie e che, per la loro particolare natura, riesce un po’ difficile controllarle e disporne la chiusura”.

l.c.