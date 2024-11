Nei giorni scorsi sono stati rubati 7 quad dalla rimessa di un'attività di noleggio e sono stati denunciati furti in otto appartamenti del condominio del Villaggio Palumbo

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto, la notte scorsa, la cabina che governa la seggiovia da tre posti di Villaggio Palumbo in località Trepidò, nella Sila crotonese sul lago Ampollino sul territorio del comune di Cotronei.

Degli impianti di risalita, resta in funzione, invece, quello a due posti. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Petilia Policastro con l'intervento di un'autobotte giunta dal Comando provinciale di Crotone. Sull'episodio indagano i carabinieri che sulle cause del rogo, al momento, non escludono nessuna pista. Trepidò, proprio in occasione del festa di Ognissanti e del "ponte", si sta ripopolando. Nei giorni scorsi, sempre nella stessa località montana, ricorda l’ansa, sono stati rubati 7 quad dalla rimessa di un'attività di noleggio e sono stati denunciati furti in otto appartamenti del condominio del Villaggio Palumbo.