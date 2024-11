È Andrea Musmeci il nuovo segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria. Lo ha eletto oggi il consiglio direttivo che, all’unanimità, ha accolto la proposta del segretario uscente Carlo Parisi che, poco prima della votazione, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico ricoperto dal 9 novembre 2002. Dimissioni, come ha spiegato Parisi nei giorni scorsi, dettate dall’incompatibilità con la nuova carica di consigliere di amministrazione dell’Inpgi alla quale è stato eletto il 1 luglio scorso nella lista “Stampa Libera e Indipendente”.

Presenti, oltre al segretario uscente Carlo Parisi, tutti i 19 consiglieri regionali, i consiglieri nazionali e tutti i rappresentanti della Calabria negli organismi della Fnsi, dell’Inpgi e della Casagit, l’elezione è avvenuta per acclamazione al termine di un dibattito di quattro ore nel corso delle quali sono intervenuti tutti i 32 partecipanti alla riunione.

Andrea Musmeci, giornalista professionista iscritto all’Ordine della Calabria dal 24 giugno 1977, fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di vice segretario vicario del Sindacato Giornalisti della Calabria. Ha esordito nella professione alla Voce di Calabria e, ottenuta la tessera di pubblicista, ha diretto Radio RC International ed è stato redattore di TeleReggio. Passato al quotidiano Il Tempo diretto da Gianni Letta con a capo della redazione reggina Antonio La Tella, ne è stato prima corrispondente e per 14 anni redattore. Nel 1991, dopo varie sostituzioni, è stato assunto in Rai come redattore collaborando per anni a vari programmi nazionali. Capo servizio della Tgr Rai della Calabria, poi vice capo redattore fino alla pensione nel 2015. Sempre impegnato negli istituti di categoria dei giornalisti, è attualmente anche consigliere nazionale dell’Ordine.

«Una scelta naturale – ha sottolineato Parisi che, su richiesta di Andrea Musmeci e decisione unanime del Direttivo, continuerà a rappresentare la Calabria nel Consiglio nazionale della Fnsi – perché Andrea nel Sindacato Giornalisti della Calabria c’è e c’era da molto prima di me».

«Riuscire a sostituire Carlo Parisi – sono state le parole del neo eletto segretario Musmeci – non è facile, anche perché Carlo, in questi 18 anni, ci ha insegnato in primo luogo cosa sia la dignità. Nonostante l’amarezza per le vicende che hanno portato a questo epilogo, ci tengo a dire che nulla ci può scalfire perché abbiamo imparato, in tutti questi anni, ad andare avanti uniti e con la schiena dritta».