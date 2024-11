«Ho ricevuto una delegazione dei sindaci della provincia di Cosenza accompagnati dal collega sindaco Ernesto Magorno. Mi hanno rappresentato una situazione di disservizio sulla sanità calabrese che è veramente devastante e sappiamo che la salute è al primo posto, per lo sviluppo e l'occupazione del territorio». Lo dichiara la presidente della Commissione permanente di igiene e sanità a Palazzo Madama, Annamaria Parente, al termine dell’incontro con i primi cittadini cosentini. La delegazione era guidata dal sindaco di Cariati, Filomena Greco, e composta dai primi cittadini di Caloveto, Marzi, Praia a Mare e San Marco Argentano.

«Accolgo il loro grido di dolore – continua Parente - e mi impegnerò per chiedere al Governo che il commissariamento della sanità in Calabria raggiunga gli obiettivi, che sono quelli di una razionalizzazione di tutta la rete ospedaliera, di fare investimenti sul settore e di sbloccare le assunzioni. Ci sono strutture che hanno tante apparecchiature ma non è disponibile personale che può impiegarsi per dare servizi ai cittadini. Abbiamo una grande occasione oggi perché possiamo usare le risorse del Recovery Fund che potranno essere destinate ai territori con sofferenza perché possa essere organizzata la rete ospedaliera e la medicina territoriale e domiciliare. Mi impegnerò tantissimo su queste istanze rappresentate dai sindaci».