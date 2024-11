La Caritas Diocesana dell'Eparchia di Lungro, diretta da padre Remus Mosneag, ha attivato una raccolta di fondi a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Albania. Oltre a donare presso le parrocchie della Diocesi, si può contribuire con un versamento sul Conto corrente postale 13916879 intestato alla Curia vescovile di Lungro, indicando nella causale Terremoto Albania 2019.

La lettera del Vescovo al presidente Meta

Intanto, monsignor Donato Oliverio ha inviato una lettera al presidente della Repubblica d'Albania Ilir Meta, per esprimere la propria vicinanza e quella delle comunità arbereshe. Questo il testo:

«Le esprimo la partecipazione spirituale mia, del presbiterio diocesano e di tutti i fedeli dell'Eparchia di Lungro al lutto nazionale dell'Albania per le vittime del sisma. Ci siamo uniti spiritualmente alla preghiera dei nostri fratelli e sorelle albanesi, che stanno attraversando questo difficile e doloroso momento. Chiediamo al Signore nostro Dio di concedere consolazione e speranza a quanti hanno perso i loro cari e a tutti coloro che hanno subito danni a causa del terremoto. Preghiamo Dio per i governanti e per tutte le Autorità civili e militari perchè svolgano le opere di soccorso illuminati e sostenuti dalla Misericordia divina. Secondo la tradizione della Chiesa, abbiamo allertato la nostra Caritas Diocesana perché solleciti l'amore dei nostri fedeli alla realizzazione di un progetto di aiuto a concreto beneficio dei nostri fratelli e sorelle dell'amata Albania. Confidiamo che saprete superare con intelligenza e decisa volontà la difficile e grave situazione, nella certezza che non vi mancherà l'aiuto di Dio, per una pronta e decisa ripresa economica e sociale a beneficio dell'amata terra dei nostri antenati e del suo fiero e indomito popolo al quale esprimiamo la nostra fraterna vicinanza affettiva»

