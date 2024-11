«In queste ore difficili per tutta la comunità taurianovese, che ieri si è stretta nella condivisione di un dolore grande, indefinibile, per la perdita di Sissy, sento il dovere di manifestare la mia personale vicinanza e solidarietà e sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia Trovato Mazza». E' quanto scrive il sindaco do Taurianova, Fabio Scionti, dopo i funerali dell'agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza, morta a 29 anni, dopo due anni di agonia in seguito alle ferite causato da un misterioso colpo di pistola in un ascensore dell'ospedale di Venezia.

«La scomparsa della nostra concittadina, causata da un evento violento sul quale ancora non si è fatto chiarezza - aggiunge il sindaco - ha segnato irreparabilmente la famiglia di una giovane donna che aveva intrapreso con sacrificio, tenacia e coraggio il suo percorso umano e professionale lontano dalla terra natia. Una terra natia che ha visto spegnersi, attraverso un lungo calvario durato due anni, una fiamma viva che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l'ha amata. La perdita di un figlio è qualcosa di incommensurabile, ai genitori di Sissy voglio dunque esprimere tutta la mia comprensione come padre, come uomo. Ci sono molti aspetti della vicenda relativa alla morte di Sissy Trovato Mazza che meritano necessari e immediati approfondimenti. Oggi più che mai, chiedo a gran voce alle autorità competenti - conclude il sindaco di Taurianova - che venga al più presto fatta luce su quanto accaduto il primo novembre del 2016, affinché la verità e la giustizia possano restituire un po' di pace nei cuori tanto straziati dal dolore e dall'incomprensione di una realtà così dura e inaccettabile, e affinché il ricordo di questa giovane vita possa risplendere, finalmente libero da ogni ombra. Un ricordo che custodiremo tutti. Taurianova non dimenticherà mai Sissy».

