Cinque i politici che questa mattina saranno ascoltati dal gip Carlo Ferraro. Il primo ad arrivare in Tribunale è Sandro Principe

Sono iniziati questa mattina gli interrogatori di garanzia per i politici indagati nell'ambito dell'operazione 'Sistema Rende', accusati di aver ottenuto l'appoggio della cosca Lanzino-Ruà a fini elettorali. Il primo ad arrivare al Tribunale di Catanzaro è Sandro Principe che sarà anche il primo a comparire davanti al gip Carlo Ferraro. Dopo di lui saranno ascoltati gli ex assessori provinciali di Cosenza, Pietro Ruffolo e Giuseppe Gagliardi, l'ex sindaco di Rende, Umberto Bernaudo e l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli, tutti agli arresti domiciliari.



