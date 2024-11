I cinque politici coinvolti, che al momento si trovano agli arresti domiciliari, sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio e corruzione aggravata dalla finalità mafiosa

Si svolgeranno a partire dalla prossima settimana e probabilmente da martedì 29 marzo, gli interrogatori di garanzia dei politici arrestati e posti ai domiciliari ieri nell'ambito di una inchiesta della Dda di Catanzaro con l'accusa, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio e corruzione aggravata dalle finalità mafiose.

I politici sono l'ex sottosegretario al Lavoro ed ex assessore e consigliere regionale, oltre che ex sindaco di Rende, Sandro Principe, un altro ex sindaco di Rende, Umberto Bernaudo, l'ex consigliere provinciale Pietro Ruffolo, l'ex consigliere comunale di Rende, Giuseppe Gagliardi, tutti del Pd, e l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli, del centrodestra.



Saranno sentiti dal gip Carlo Saverio Ferraro, lo stesso che ha emesso i provvedimenti restrittivi.

Da definire invece il calendario degli interrogatori degli altri arrestati, i presunti boss della cosca Lanzino-Ruà Adolfo D'Ambrosio, Michele Di Puppo, Francesco Patitucci e Umberto Di Puppo, tutti già detenuti per altre cause, e di Marco Paolo Lento, presunto intermediario tra i politici e la cosca.