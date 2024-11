Slitta la sentenza del Gup sulla richiesta di rinvio a giudizio. Nell'inchiesta coinvolti anche ex sindaci ed ex assessori

Rinviata al 30 gennaio prossimo l’udienza davanti al Gup di Catanzaro Pietro Carè, nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Rende” in cui sono coinvolti tra gli altri, gli ex sindaci della città del Campagnano Sandro Principe e Umberto Bernaudo e gli ex assessori provinciali Pietro Ruffolo e Giuseppe Gagliardi. Nei loro confronti il giudice avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dall’accusa, rappresentata dal pm Pierpaolo Bruni. Il rinvio si è reso necessario per l’impedimento di uno degli avvocati del collegio difensivo.