Un’auto che effettuava un giro di ricognizione ha investito uno spettatore intento ad attraversare la strada. È stato ricoverato in prognosi riservata

È stato sospeso dalle 10 di questa mattina fino alle 14, il 5° slalom automobilistico che si tiene come di consueto ad Amato in provincia di Catanzaro a causa di un incidente. Uno spettatore è stato infatti investito da un’automobile in gara prima dell’avvio della competizione. La vettura stava effettuando un giro di ricognizione a percorso già chiuso quando ha investito uno spettatore intento ad attraversare la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 trasportando l’uomo di 77 anni d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Secondo quanto si è appreso, il 77enne non sarebbe in pericolo di vita sebbene i medici si siano riservata la prognosi. Avrebbe riportato solo qualche ferita agli arti inferiori. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Marcellinara che hanno posto sotto sequestro l’autovettura ed effettuato l’alcool test sul conducente del veicolo.

Luana Costa