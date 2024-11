Esprime timori sulla procedura di chiusura dei progetti del Cis Calabria il deputato calabrese, Antonio Viscomi (Pd), che questa mattina ha depositato una interrogazione a risposta scritta al ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna. Il parlamentare ripercorre le ultime tappe delle procedure di valutazione e finanziamento dei progetti focalizzandosi però, in particolare, sulla mancata sottoscrizione dei Contratti istituzionali di Sviluppo che sarebbe dovuta avvenire entro la metà di marzo.

Ritardi

«Il ritardo nella sottoscrizione del Contratto istituzionale suscita notevoli ed intuibili timori» conferma del documento il deputato che chiede «quali saranno i tempi della chiusura della procedura di valutazione e di finanziamento dei Progetti relativi al CIS Calabria “Svelare la bellezza” e quali iniziative intenda assumere per assicurarne un sollecito esame».

I progetti

Secondo quanto ricostruito, alla data di scadenza di dicembre 2021 sono pervenuti circa 1.180 progetti, promossi da 345 soggetti - enti locali e associazioni di Comuni - per un importo superiore a 1,4 miliardi di euro. I progetti sarebbero poi stati raggruppati per tematica e istruiti in via preliminare dalla Regione Calabria in ordine alla coerenza rispetto alle strategie di sviluppo regionale.

L'istruttoria

«I progetti sono stati, quindi, trasmessi in data 14/1/2022 all’Agenzia di Coesione e ad Invitalia per la selezione e valutazione finale, atteso – conclude il parlamentare - che era stato comunicato ai Comuni che l’istruttoria di valutazione sarebbe stata conclusa entro febbraio 2022 e che entro la metà di marzo sarebbe stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo Calabria»