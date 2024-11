Due distinte operazioni dei carabinieri a Rende e Acri

I carabinieri delle stazioni di Luzzi e Acri hanno elevato due sanzioni, la prima di ventimila euro, la seconda di 24 mila euro, per violazioni nella gestione di apparecchi utilizzati per il gioco d’azzardo. In particolare a Rende, il titolare di un bar è stato sanzionato poiché aveva in esercizio nel locale tre slot machine detenute illecitamente. Gli apparecchi sono stati sequestrati. Nel secondo caso invece, ad Acri, la slot machine non era collegata alla rete Aams dei Monopoli di Stato. Anche in questa circostanza è scattato il provvedimento di sequestro.