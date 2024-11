Ad arrestarlo veri finanzieri della guardia di Finanza di Catanzaro. Il truffatore si spacciava maresciallo. Prometteva di arruolare in cambio di denaro

CATANZARO – Dovrà rispondere del reato di millantato credito aggravato il falso maresciallo delle fiamme gialle smascherato da veri finanzieri che lo hanno arrestato.L’uomo si presentava come 'maresciallo comandante della guardia di finanza' , quindi prometteva di arruolare malcapitati in cambio di denaro. E' l'insolita operazione di servizio, condotta dai baschi verdi di Lamezia Terme con il coordinamento della locale procura della Repubblica.

Le vittime della truffa - Bersaglio del presunto truffatore giovani disoccupati ai quali proponeva di entrare a far parte della guardia di finanza in cambio di denaro e di altri favori, quali corrispettivi del proprio 'disturbo'. Le indagini sono scattate dalla denuncia di una vittima che si è recata presso una caserma della guardia di finanza di Lamezia Terme, per avvisare i militari 'colleghi' che, a breve, sarebbe entrato a far parte del corpo.

La denuncia - Insospettiti dal racconto del giovane, i finanzieri hanno avviato le indagini nel corso delle quali e' emerso che il cittadino presentatosi in caserma era, in realtà, soltanto un'inconsapevole vittima di un ennesimo raggiro, messo in atto dal finto appartenente al corpo, il quale, manifestando inesistenti 'conoscenze importanti', gli aveva prospettato il reclutamento nella guardia di finanza, in cambio di un corrispettivo pari a 3.000 euro.

Le indagini - Le ulteriori indagini hanno permesso di accertare che non si trattava di un episodio isolato, sussistendo una serie di altre condotte similari ideate dallo stesso millantatore, il quale, grazie ad una minimale conoscenza di alcune procedure concorsuali della guardia di finanza, rese piu' verosimili da non poca fantasia, riusciva, senza troppe difficolta', a ingannare puntualmente le persone circuite.Per evitare altre truffe, la guardia di finanza, precisa che e' possibile accedere al corpo delle fiamme gialle, soltanto partecipando e superando specifici concorsi pubblici, i cui bandi sono riportati nella gazzetta ufficiale della repubblica. I medesimi bandi di concorso sono disponibili sul sito internet istituzionale del corpo "www.gdf.gov.it", che fornisce ogni informazione utile a coloro che aspirano ad essere arruolati. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti anche presso ogni caserma della guardia di finanza