La strada chiusa in entrambe le direzioni. Diversi gli alberi caduti sulla carreggiata. A lavoro Vigili del fuoco e Anas

Provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 107 “Silana Crotonese” in località San Fili, in provincia di Cosenza, a causa di alberi caduti sulla carreggiata per il maltempo. I vigili del fuoco stanno provvedendo al taglio degli alberi per ripristinare le normali condizioni di sicurezza della carreggiata e permettere la ripresa della circolazione dei veicoli. Non si registrano danni a persone.



Il traffico, come comunica l’Anas, è deviato sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili.