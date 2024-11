La Guardia Costiera ha soccorso a Cariati due bagnanti in difficoltà che non riuscivano più a rientrare a riva. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, al numero blu per le emergenze in mare 1530. Due donne, nelle acque di due lidi di Cariati, a circa 150 metri dalla riva, non riuscivano più a rientrare a causa del forte vento e delle onde del mare che li spingevano al largo. Le due donne e si erano aggrappate per non essere trascinate al largo alle boe rosse di segnalazione della zona di mare riservata alla balneazione. È stato quindi inviato in zona il gommone della Guardia costiera, che ha soccorso le due bagnanti e le ha portate in sicurezza a terra nel porto di Cariati.