I due diportisti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Crotone

Due cittadini statunitensi che erano a bordo di un'imbarcazione con motore in avaria proveniente da Otranto sono stati soccorsi al largo dello Jonio calabrese dalla Guardia costiera di Crotone.

I due diportisti in difficoltà hanno lanciato una chiamata di emergenza alla sala operativa della Capitaneria di porto lamentando il blocco del timone del loro natante, ormai alla deriva, a 23 miglia dal porto calabrese. Scattati i soccorsi una motovedetta attrezzata per questo genere di interventi è stata inviata per verificare le condizioni di salute, risultate buone, dei due cittadini statunitensi che successivamente sono stati avvicinati anche grazie alle condizioni meteomarine non proibitive.

La barca con i due diportisti a bordo è stata quindi scortata nel porto di Crotone dove, risolte le problematiche agli organi di propulsione della barca, ha potuto riprendere la navigazione. (Ansa)