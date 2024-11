Uno stratagemma ha consentito ad un imprenditore di evadere 2,5 milioni di euro attraverso l’emissione di documenti falsi per acquistare prodotti senza Iva

Aveva intestato una società ad una “persona inesistente” ma i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza sono ugualmente riusciti ad individuare una frode fiscale, nel settore del commercio di prodotti tecnologici, con evasione di imposte per oltre due milioni e mezzo di euro.

Ad insospettire i finanzieri sono stati i prezzi di vendita dei prodotti, praticati dalla società, molto più bassi rispetto a quelli applicati dalle imprese concorrenti operanti nel medesimo settore commerciale. La verifica fiscale svolta nei confronti della società ha permesso di accertare l'emissione di documenti falsi per acquistare beni tecnologici senza l'applicazione dell'Iva.

Proprio questo stratagemma consentiva all'azienda di rivendere i beni a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli praticati sul mercato, con conseguenti effetti distorsivi sulla concorrenza ed indebito risparmio d'imposta. La società è risultata formalmente gestita da un legale rappresentante “inesistente”, mentre era effettivamente amministrata da un imprenditore cosentino, operante anche in altri settori di mercato, denunciato per dichiarazione fraudolenta ed emissione di altri documenti per operazioni inesistenti, violazioni sanzionate con la reclusione da uno a sei anni.

Al fine di assicurare la restituzione delle imposte evase ed il pagamento delle relative sanzioni sono state attivate le procedure finalizzate al sequestro dei beni patrimoniali esistenti per valore equivalente a quello evaso.