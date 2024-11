L’operazione eseguita dai carabinieri che hanno denunciato un 64enne e posto sotto sequestro oltre 100 chili di materiale esplodente

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente agli artificieri di Cosenza, sono intervenuti a Soriano Calabro, dove è stata scoperta una vera e propria fabbrica abusiva con annesso deposito di materiale pirotecnico artigianale.





I militari, dopo essersi appostati nei pressi di alcuni casolari, hanno notato un 64enne di Soriano Calabro, intento nella produzione e nel confezionamento. Nelle prime ore del mattino e' scattata l'operazione; i carabinieri sono intervenuti bloccando l'uomo che non ha potuto fare altro che confessare l'illecita attività.

Individuati 100 chili di materiale esplodente

Da quel momento sono iniziati i controlli nei vari casolari della zona che erano stati gia' posti sotto sequestro nel 2013. All'interno degli stessi sono stati trovati circa 100 chilogrammi di artifizi pirotecnici confezionati artigianalmente, nascosti in scatole e avvolti in teli di colore scuro, gia' pronti per essere immessi sul mercato, unitamente a varie tipologie di polvere da sparo e a spezzoni di miccia. Inoltre sono stati trovati macchinari e vari stampi per il confezionamento del materiale. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre proseguono le indagini per identificare eventuali complici. L'uomo, Il soggetto scoperto mentre ere intento alla preparazione dei manufatti esplosivi, invece, e' stato deferito all'autorita' giudiziaria per detenzione e fabbricazione abusiva di materia esplodente