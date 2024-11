C’è un singolare retroscena dietro la vicenda di una coppia di 40enni, sorpresi in pieno giorno a consumare un rapporto sessuale al Parco Robinson di Rende, e per questo denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Qualcuno ha girato un video con il telefonino, ritraendo lui completamente nudo e lei vestita solo dalla vita in su con una canotta, immortalando il momento. Il peggio è che qualche ora dopo il video è stato diffuso via whatsapp. In breve tempo ha raggiunto decine di smartphone, diventando virale.