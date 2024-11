I due, colti in flagrante nella notte, avevano asportato 120 litri di carburante dagli automezzi siti nella rimessa vicino lo scalo ferroviario di Vaglio Lise

Due persone sono state arrestate a Cosenza per furto aggravato di gasolio. Sono state sorprese dai carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Merola, mentre rubavano il carburante dai serbatoi degli autobus delle ditte Ias Scura e Ferrovia della Calabria, parcheggiati nella rimessa situata nella zona di Vaglio Lise, vicino la stazione ferroviaria. Nel complesso, i due malviventi, avevano già asportato 120 litri di nafta.

Controlli mirati dei carabinieri

Già nei giorni scorsi erano stati denunciati diversi furti di gasolio. Per questo i militari hanno intensificato i pattugliamenti anche in orario notturno, cogliendo i ladri in flagrante. La refurtiva è stata subito restituita ai legittimi proprietari mentre gli arrestati, su disposizione della Procura, sono stati posti ai domiciliari.