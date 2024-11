Rinvenuta e sequestrata una piantagione composta da oltre 170 piante di cannabis

I Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina, con la consueta collaborazione dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno tratto in arresto i fratelli Mario e Rocco Rullo, rispettivamente di 45 e 50 anni, entrambi del posto, colti nella flagranza del reato di produzione di sostanze stupefacenti.

Gli stessi sono stati sorpresi in un terreno demaniale, ubicato in contrada Ziia, mentre erano intenti ad irrigare una piantagione composta da oltre 170 piante di “cannabis indica” di altezza compresa tra gli 80 cm e 1,70 mt. Le piantine erano state suddivise in 15 piazzuole e la loro irrigazione veniva effettuata tramite un sistema di tubi in polietilene collegati ad una cisterna.



Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre la sostanza stupefacente, previa campionatura, è stata distrutta in loco.