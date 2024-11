Nel corso di un controllo i carabinieri hanno scoperto e sequestrato trenta grammi di stupefacente

I carabinieri della stazione di Rossano Centro hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una coppia di coniugi rossanesi, G.G., 36 anni, e M.R., di 40, entrambi noti alle forze dell’ordine. Nel corso di un controllo all’interno della loro abitazione, i militari hanno scoperto una nicchia tra i mattoni nella quale erano nascosti circa 30 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato, insieme ad un bilancino di precisione e a diverso materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 2.500 euro. L’uomo è stato condotto nel carcere di Castrovillari mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.