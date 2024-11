L’uomo è stato colto in fragranza di reato mentre era intento a prelevare da un edificio non abitato vari arredi e casalinghi

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere i, militari del Comando Stazione dell’Arma di Pentone in località Maranise del Comune di Fossato Serralta venivano attirati dalla presenza di un veicolo Piaggio Ape di colore verde di fronte ad un edificio normalmente chiuso e non abitato; in particolare, i due Carabinieri notavano come il mezzo di trasporto fosse carico di vari arredi ed oggetti casalinghi, nonché di come il portone d’ingresso dello stabile fosse danneggiato ed aperto.

!banner!



Nel corso di un controllo i militari introdottisi nell’abitazione hanno colto di di sorpresa un uomo che, in un bagno al piano terra dell’edificio, era intento a trasportare un lavandino all’esterno, verso il proprio mezzo, dopo averlo smontato e parzialmente danneggiato utilizzando una mazza di ferro.



Alla vista dei due Carabinieri, S.P., 46 anni, nato a Milano ma domiciliato a Zagarise, non ha opposto alcuna resistenza; ai militari rispondeva, in modo elusivo, di essere intento solamente a portare via delle cose vecchie da un’abitazione abbandonata. Tradotto al Comando Stazione di Pentone è stato dichiarato in stato d’arresto e posto ai domiciliari per furto aggravato, nonché contestualmente denunciato per porto di chiavi alterate.