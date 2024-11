Un 46enne stava trasportando a Roccelletta di Borgia nel catanzarese fuochi d’artificio

Privo delle necessarie autorizzazioni un uomo a bordo di un furgone si apprestava a raggiungere, nelle ore serali di domenica scorsa, un sito nei pressi di Roccelletta di Borgia nel Catanzarese, predisposto per lo sparo di fuochi artificiali, dove avrebbe consegnato un significativo quantitativo di materiale esplodente ed esplosivo. Lungo la strada viene fermato da una pattuglia delle volanti, che nel corso della verifica accertava quanto trasportato e faceva immediatamente intervenire gli artificieri del nucleo regionale di Catanzaro.

!banner!

Deposito abusivo

Ulteriori attività accertative hanno permesso agli agenti e agli artificieri di appurare che il B.D. di anni 46, disponeva inoltre di un deposito abusivo nel Comune di San Pietro Magisano, ove era occultato un ulteriore quantitativo di materiale esplodente di genere pirotecnico illegalmente detenuto. Numerosi i prodotti esplosivi rinvenuti, tutti composti da bombe cilindriche e sferiche, di vario calibro, nonché batterie di tubi mono colpi e spolette di collegamento, contenuti in 27 imballi, e classificati nella IV e V categoria degli esplosivi, tutto per un quantitativo di circa 440 kg ed un contenuto esplosivo al netto pari a 132 kg circa, per i quali l’uomo era privo di regolare licenza di trasporto.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

Già noto alle forze dell’ordine B. D. è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il reato di detenzione illegale e trasporto abusivo di materiale esplodente. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziale presso un deposito autorizzato.

l.c.