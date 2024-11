Oltre ad una busta contenente circa 500 grammi di sostanza stupefacente sono stati rinvenuti due bilancini di precisione

Nella mattinata odierna, militari del comando della stazione dei carabinieri di Borgia, unitamente al nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Girifalco, durante uno dei numerosi servizi finalizzati alla ricerca di sostanza stupefacente, hanno perquisito l’abitazione di Antonio Leotta, di 23 anni ed è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione una busta contenente circa 500 grammi di sostanza stupefacente, oltre a due bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento. Per Leotta è inevitabilmente scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

l.c.