Un cinquantenne di Paola, colto in flagranza del reato, finisce ai domiciliari

Gli agenti del Commissariato di Paola, diretti da Domenico Lanzaro, hanno arrestato un uomo di 50 anni, G.C., colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato sorpreso e bloccato mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente cinquanta grammi di marijuana. Per lui sono stati disposti i domiciliari.

Ampia attività di controllo del territorio disposta dal questore

L’operazione si inquadra in un più ampio contesto servizio straordinario di controllo, per la prevenzione e repressione dei reati, in particolare dei furti di auto e moto, disposto dal questore Conticchio con il coinvolgimento di personale di Cosenza, dei commissariati di Paola, Castrovillari, Rossano, del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale e della polizia stradale. Nel complesso sono stati controllati oltre ventimila veicoli con sistema di telerilevamento; 1.193 le persone controllate di cui 97 con precedenti; rilevate 72 infrazioni al codice della strada. Sono stati inoltre rinvenuti otto veicoli rubati.