L’uomo di 50anni è apparso nervoso e ha sollecitato controlli più approfonditi

Alle ore 17:00 circa di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sellia Marina, unitamente alla stazione di Sellia Marina, nel corso dei controlli preventivi svolti in ambito provinciale, hanno fermato ad un posto di controllo O.E.A. di origine marocchina.

L’atteggiamento dell’uomo è apparso subito nervoso cosi da indurre i militari ad un controllo più approfondito. Infatti a seguito della perquisizione all'auto, all’interno di una borsa vi era nascosta la sostanza stupefacente, 180gr di hashish. É stato inoltre sequestrato materiale per il confezionamento e tre mila euro in contanti. Per il cinquantenne, nato in Marocco ma residente a Sellia, è inevitabilmente scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, su disposizione dell’autorità giudiziaria, veniva posto agli arresti domiciliari. In data odierna l’arresto veniva convalidato con la conseguente misura dell’obbligo di firma.