Nel bagagliaio sono stati rinvenuti 22 sacchetti di cellophane contenente 12 chili di marijuana

Intorno alle 19 di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sellia Marina, nel corso dei controlli preventivi svolti in ambito provinciale, hanno fermato B. G. ad un posto di controllo. Il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dal bagagliaio ha indotto i militari ad effettuare una perquisizione al termine della quale sono state rinvenuti 22 sacchetti di cellophane contenenti complessivamente 12 chili di marijuana. Per il sessantenne nato a Crotone ma residente a Petronà è inevitabilmente scattato l’arresto per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, su disposizione dell’autorità giudiziaria che procede, veniva tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano.

l.c.