Le forze dell’ordine allertate dal proprietario che sentendo dei rumori ha immediatamente chiamato il numero di pronto intervento. Il 44enne è stato bloccato e arrestato

I Carabinieri della stazione di Santa Maria del Cedro (CS), nella tarda serata di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato furto aggravato in abitazione, un giovane di 44 anni, originario dello Sri Lanka, sorpreso all'interno di una pertinenza di un'abitazione privata dove si era introdotto al fine di impossessarsi dell'autovettura che vi era parcheggiata.



Il giovane, dopo essersi introdotto nell'abitazione, si è spostato nel garage forzando una porta di ingresso ed ha iniziato a manomettere la serratura dell'autovettura per impossessarsene. Il proprietario, sentendo dei rumori, ha immediatamente chiamato il numero di pronto intervento 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri.



I militari dell'Arma, giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno sorpreso il giovane che è stato bloccato e accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato in abitazione, in attesa del rito direttissimo. (AGI)