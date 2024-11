Anche i suoi amici avrebbero accusato disturbi ma molto più lievi. Ulteriori approfondimenti sono in corso. Non è escluso che il caso non sia da ricondurre ad un avvelenamento

Si tinge di giallo la vicenda di un uomo di Piane Crati di 31 anni finito in ospedale a Cosenza per gli apparenti sintomi di una intossicazione alimentare e poi trasferito d’urgenza al policlinico di Bari dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Secondo quanto si è appreso, nei giorni scorsi il giovane ha pranzato in Sila con alcuni amici, consumando pietanze a base di funghi.

Altri elementi della comitiva avrebbero riferito a loro volta, di avere accusato nelle ore successive disturbi, in particolare mal di stomaco e dissenteria, scomparsi però nel giro di poco tempo. Il loro sfortunato compagno invece, ha manifestato uno stato di alterazione più prolungato, divenuto con il passare delle ore sempre più grave, tanto da comportarne il trasporto al pronto soccorso dell’Annunziata. I sanitari, per il degenerare delle condizioni cliniche, ne hanno poi disposto il ricovero nel capoluogo pugliese, attrezzato per la somministrazione di cure più mirate e specifiche.

Fonti dell’Asp riferiscono che le cucine della trattoria dove i funghi sono stati consumati sono state sottoposte a rigorosi controlli da parte di personale del dipartimento di igiene e sanità pubblica. Non sarebbero emersi elementi di irregolarità. Ulteriori approfondimenti sono in corso. Non è escluso che il caso non sia da ricondurre ad un avvelenamento, come pure le circostanze fanno ipotizzare, ma ad un forte trauma addominale. Nelle prossime ore i medici che hanno in cura l’uomo dovrebbero chiarire ogni dubbio sul punto anche con i familiari del giovane, che al momento hanno scelto di mantenere il più stretto riserbo.