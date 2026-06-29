Il giovane era residente a Mirto Crosia. Nel violento impatto avvenuto all’altezza di Pietrapaola sono rimaste ferite altre due persone

Si chiamava Samuel De Luca, aveva 26 anni ed era residente a Mirto Crosia il giovane che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 106, nel territorio di Pietrapaola.

Per consentire tutti gli accertamenti necessari, la Procura ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. L'esame autoptico rientra nelle indagini avviate per ricostruire con precisione la dinamica del tragico impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti una Fiat Multipla e un camion. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato anche il ferimento di altre due persone. Uno dei feriti, un giovane originario di Pietrapaola, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulle condizioni dell'altro coinvolto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli. Presenti anche il personale del 118 e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.

Per diverse ore la circolazione sulla Statale 106 è rimasta fortemente rallentata, con lunghe code e traffico bloccato nel tratto interessato dall'incidente.

La notizia della morte di Samuel De Luca ha profondamente colpito la comunità di Mirto Crosia. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia del giovane, mentre proseguono le indagini dell'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità.