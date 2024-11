Il furto nella Chiesa del Carmine a Briatico, nel Vibonese. Il gesto condannato dalla comunità

Ha suscitato un’ondata di indignazione il furto della corona della Madonna Immacolata a Briatico (Vibo Valentia). Ignoti si sarebbero introdotti all’interno della Chiesa del Carmine, dove la statua è custodita, per poi sottrarre il diadema (costituito da materiale metallico verniciato oro con perle). L’effige, infatti, è momentaneamente lì collocata in attesa della conclusione dei lavori di restauro nella chiesa madre. Il sacrilego gesto ha trovato la ferma condanna da parte dell' intera comunità, legata da un sentimento di protezione e affetto nei confronti della preziosa effige seicentesca (foto Poro.it).

!banner!

La fede nei confronti della compatrona (altro santo venerato è San Nicola) è radicata e parte integrante della città del mare. Di più. E’ viva testimonianza della sua rinascita a seguito dei terremoti che devastarono l' area nel 1783 (Briatico venne edificata in un luogo diverso dal nucleo originario, distrutto dal sisma). La notizia, diffusa tra i fedeli e divenuta in poco tempo virale, ha scatenato commenti contrastanti. Al centro, il problema sicurezza messo in discussione per via dei furti che, anche nelle ultime settimane, hanno interessato più abitazioni del paese e delle frazioni.

g.d'a.