Nelle prime ore del pomeriggio due autobus sono andati a fuoco a Soverato, un terzo solo in parte, per cause ancora da chiarire. I mezzi erano parcheggiati nel piazzale delle Ferrovie della Calabria, in via Trento e Trieste. Sul posto Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, Chiaravalle Centrale e autobotte della sede centrale, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento. Nessun danno a persone.