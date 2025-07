I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno tratto in arresto un uomo, titolare di un negozio di cannabis light, poiché sarebbe stato trovato in possesso di hashish e marijuana, presumibilmente destinati alla vendita.

In particolare, riferiscono i militari, a seguito di una perquisizione nell’attività commerciale sono stati rinvenuti: 777 grammi di hashish, suddivisi in 15 involucri in cellophane; 18 grammi di marijuana, divisi in altrettante confezioni; in un vano magazzino del negozio 15 piante di cannabis dell’altezza media di circa 40 cm.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire ulteriori 1.780 grammi di marijuana, in 21 involucri in plastica, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente e una bilancia digitale di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione del pubblico ministero di turno che ne ha poi disposto la liberazione. Successivamente, il giudice del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto.