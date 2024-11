Il sinistro si è verificato alla rotatoria di ingresso alla cittadina ionica. I due passeggeri sono feriti lievemente

Un incidente stradale è avvenuto in serata alla rotatoria d’ingresso a Soverato nel Catanzarese. Il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa fuori strada. Il mezzo, una Volkswagen Scirocco, si è adagiato sul guardrail che fortunatamente ha resistito all'urto evitando che si ribaltasse nel dirupo sottostante.

All'interno del mezzo si trovava una coppia che ha riportato solo qualche contusione. Entrambi sono stati affidati all’ambulanza per i controlli del caso ma le condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza del tracciato stradale ed il recupero del mezzo.

Luana Costa