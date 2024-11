Durante controlli stradali sulla S.S. 106, i militari hanno ritrovato ben nascosta sul retro del parafanghi di una Fiat Punto una pistola

Nell’ambito attività di controllo e perquisizioni per la ricerca di armi, espletata dai militari della Compagnia Carabinieri di Soverato, il personale della Stazione Carabinieri di Davoli e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha eseguito diverse operazioni nei comuni di Davoli e San Sostene.



Durante controlli stradali sulla S.S. 106, i militari hanno ritrovato ben nascosta sul retro del parafanghi di una Fiat Punto, una pistola, calibro 7.65, marca Walther, modello PPK, conservata in una busta in plastica contenente il caricatore, nonché 22 proiettili dello stesso calibro.

Inoltre l’attività di ricerca ha di rinvenire un coltello illegale. Le armi ed i proiettili, in ottimo stato, sono stati sequestrati e trattenuti presso gli uffici del Nucleo Operativo, in attesa dei rilievi balistici per escludere od accertarne l’utilizzo in delitti consumati. Il proprietario dell’auto, Rattà Vincenzo, classe 1963, e l’autista del mezzo, Ierace Roberto, censurato classe 1984, entrambi di Montepaone (CZ), ritenuti responsabili di porto e detenzione abusiva di arma da fuoco e munizionamento, sono stati così tratti in arresto in flagranza di reato e posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida.