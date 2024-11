Danni per il maltempo si sono registrati questa notte sulla costa ionica soveratese. La cittadina si è risvegliata infatti mezza allagata sia per le difficili condizioni meteorologiche sia per la mareggiata che questa notte l'ha colpita. Per tutta la notte e ancora questa mattina sono stati impegnati i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano particolari danni.

Difficoltà nella circolazione si sono registrate sulla strada statale 106 “Jonica” che è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione dei detriti e del fango. La circolazione è stata ripristinata ma persistono ancora condizioni metereologiche proibitive.

Sul posto ha operato il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ridurre i disagi.

Luana Costa