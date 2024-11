La donna ha trovato il coraggio di denunciare il suo incubo ai carabinieri che hanno trasferito lei e i figli minori in una casa famiglia protetta

Ancora un caso di violenza sulle donne alle quali hanno messo fine i Carabinieri di Soveria Mannelli eseguendo un provvedimento cautelare del Tribunale di Lamezia Terme, grazie al quale ad un 26enne di nazionalità rumena sarà ora vietato di avvicinarsi all’ex convivente e ai figli minori di quattro e due anni.

Negli ultimi anni, spiega una nota diffusa dall’Arma, la famiglia aveva vissuto un periodo burrascoso che ha portato a continui contrasti dovuti soprattutto alla morbosa gelosia dell’uomo. Dal 2018, la donna è stata più volte costretta a subire offese, minacce gravi e comportamenti vessatori da parte del compagno, recentemente sfociati in veri e propri atti di aggressione fisica, favoriti dal costante stato di alterazione psico-fisica dell’uomo dovuto all’abuso giornaliero di alcol.

Solo l’amore per i figli e la paura di conseguenze più gravi per la propria incolumità fisica e psichica hanno permesso alla donna di trovare il coraggio di recarsi nella vicina caserma dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.

I militari hanno così subito provveduto ad affidare la donna ed i due figli minori ad una casa famiglia rientrante nella rete antiviolenza, procedendo poi a denunciare all’Autorità Giudiziaria competente l’ex convivente, oggi destinatario di misura cautelare del divieto di avvicinamento.

La campagna di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri per il contrasto alla violenza domestica e di genere prosegue costantemente con la certezza che solo la fiducia nelle istituzioni può consentire un intervento in tempo utile, evitando il verificarsi di tragici episodi che spesso vedono protagonisti anche i bambini.