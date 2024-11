Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza all'ospedale per la ragazza di origine calabrese non c'è stato nulla da fare. Aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality di Canale 5

Monica Sirianni, 37 anni, è morta nella sua città d’origine Soveria Mannelli, nel Catanzarese. È stata un’ex concorrente del Grande Fratello. È stata colpita da un malore improvviso mentre era in un bar insieme ad amici e nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza all'ospedale per lei non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale.

Aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. L'edizione è stata vinta da Sabrina Mbarek e tra i partecipanti c'erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli. Dopo la partecipazione al reality aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione.